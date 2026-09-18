Chamba News: गड्ढों में अटकी शहर की रफ्तार

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200 गाड़ियों की बहुमंजिला पार्किंग और 250 दुकानों का वेंडिंग जोन न्यायालयी रोक में फंसासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर में विकास की रफ्तार का अंदाजा सड़कों की हालत से लगाया जा सकता है। जगह-जगह उखड़ी सड़कें, गहरे गड्ढे और अधूरे सुधार कार्य लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल बना रहे हैं।बारिश के बाद कई हिस्सों की स्थिति और खराब हो गई है। सड़कें बदहाल हैं और दूसरी ओर शहर की कई अहम योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।एसपी आवास के पास करीब 200 वाहनों के लिए बहुमंजिला पार्किंग बनाने की योजना थी। इसके साथ करीब 250 दुकानों वाले वेंडिंग जोन का निर्माण भी प्रस्तावित था। दोनों कार्य न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण रुके हुए हैं। पार्किंग का काम पूरा न होने से शहर में वाहनों का दबाव बना हुआ है, जबकि वेंडिंग जोन के अभाव में रेहड़ी-फड़ी से जुड़ी व्यवस्था भी प्रभावित है।लोगों का कहना है कि शहर की सड़कों की हालत सुधारने के लिए वार्ड स्तर पर प्राथमिकता तय कर कार्य करवाए जाने चाहिए। कई जगह सड़क किनारे की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। इससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।नगर परिषद चंबा की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि सभी कार्य जल्द ही रफ्तार पकड़ने लगेंगे। कुछ मामलों में न्यायालय के फैसले आने बाकी हैं। जल्द ही कार्यों में तेजी लाई जाएगी।शहर में कई विकास कार्य अधूरे हैं। सड़कों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रुके हुए वेंडिंग जोन, पार्किंग के कार्य जल्द शुरू हों। - अरुण कुमारखराब सड़कों से दुकानदारों के साथ राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। - डीके सोनीविकास कार्यों की धीमी गति से लोगों में निराशा है। नगर परिषद को वार्ड स्तर पर समस्याओं की सूची तैयार कर काम करवाना चाहिए। - संजय कुमारशहर की सड़कों की हालत जल्द सुधारी जाए। विकास कार्यों की नियमित निगरानी होने से काम में तेजी लाई जा सकती है। - मनोज कुमार