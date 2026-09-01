Chamba News: चुवाड़ी में नाम का सब डिपो, सुविधाएं नदारद

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ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से बसों को डीजल के लिए जिला मुख्यालय चंबा पर निर्भर रहना पड़ता है। खराब होने वाली बसें भी मरम्मत की सुविधा के अभाव में खड़ी रहती हैं।क्षेत्रवासियों के अनुसार चुवाड़ी से लंबी दूरी की सीधी बस सेवाएं बेहद सीमित हैं। वर्तमान में सोलन डिपो की एक बस चुवाड़ी से चंडीगढ़ और शिमला के लिए चलती है। धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, जम्मू और अमृतसर जाने वाले यात्रियों को नूरपुर या पठानकोट जाकर बस पकड़नी पड़ती है। रात्रि बस सेवा भी उपलब्ध नहीं है।स्थानीय निवासी अजय चंबियाल, संजीव शांडिल्य, अनिल राणा, सुमन, रविंद्र शर्मा, वीरेंद्र और मनजीत सिंह आदि ने लाहड़ू होकर चलने वाली बसों को वाया चुवाड़ी चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी के सफर में राहत मिलेगी।क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से सब डिपो को आवश्यक सुविधाओं से लैस करने की मांग की है।चुवाड़ी बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान भी किया जाएगा। अन्य सुविधाओं को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों की मरम्मत की सुविधा संबंधित कंपनी उपलब्ध करवाएगी। -कुलदीप सिंह पठानिया, विधानसभा अध्यक्ष