Chamba News: राष्ट्रपति के दौरे के चलते मुख्यमंत्री का होली दौरा टला

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एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के अगले दौरे की तारीख निर्धारित कर सार्वजनिक कर दी जाएगी। वह हर हाल में होली आएंगे और क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही थीं। उनके दौरे के दौरान लाके वाली माता मंदिर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करवाया जा सकता है। दौरे को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह है और नई तारीख तय होने के बाद तैयारियों को फिर से गति दी जाएगी। संवाद