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Chamba News: ट्रैक पर चंबा जोन का दम, रिले में भी मारी बाजी

Mon, 05 Oct 2026 10:35 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 05 Oct 2026 10:35 PM IST
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Chamba Zone shines on the track; triumphs in the relay too.
चंबा चौगान में खेलकूदप्रतियोगिता में लंबी कूद लगाता ​खिलाड़ी।संवाद
जिला स्तरीय अंडर-19 एथलेटिक्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, कीड़ी की छात्राओं ने भी दिखाया दमखम
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400 मीटर रिले में चंबा की टीम प्रथम, 100 मीटर में कीड़ी की हर्षिका, 3000 मीटर में भांदल की आरुषि अव्वल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। ऐतिहासिक चौगान में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखाया।
प्रतियोगिता में चंबा, कीड़ी, मलाल, उदयपुर समेत कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 400 मीटर लड़कों की रिले दौड़ में चंबा की टीम प्रथम रही। टीम में धरमपाल, सौरव, तपिश और विशाल शामिल रहे। मलाल दूसरे और तीसा की टीम तीसरे स्थान पर रही।
400 मीटर लड़कों की दौड़ में चंबा के धरमपाल प्रथम, मलाल के मनत दूसरे और साहो के सुजल तीसरे रहे। 200 मीटर छात्रा वर्ग में तीसा की असमीना बेगम प्रथम, चंबा की कीर्ति देवी दूसरे और समोट की प्रिया कौशल तीसरे स्थान पर रहीं। लड़कों में किहार के सोहिल तनवीर ने पहला, उदयपुर के गौरव ने दूसरा और चंबा के विशाल ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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100 मीटर छात्रा वर्ग में कीड़ी की हर्षिका कुमारी प्रथम और लड़कों में भरमौर के वरुण विजेता बने। 3000 मीटर में साहला के विशाल राणा और छात्रा वर्ग में भांदल की आरुषि प्रथम रहीं। ऊंची कूद में डलहौजी की आरुषि और सिंगाधार के रोहित सूर्य ने बाजी मारी। सहायक उच्च शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा योगेश चौणा ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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