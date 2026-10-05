फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Reena is weaving Chamba's heritage on the loom and passing the skill on to her daughters.

Chamba News: खड्डी पर चंबा की विरासत बुन रहीं रीना, बेटियों को दे रहीं हुनर

Mon, 05 Oct 2026 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 05 Oct 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
Reena is weaving Chamba's heritage on the loom and passing the skill on to her daughters.
होली में लड़कियों को खड्डी पर चंबा शॉल तैयार करने का प्रशिक्षण देती रीना राणा : संवाद
15 साल से चंबा शॉल के काम से जुड़ीं रीना राणा, आत्मनिर्भर बनने के बाद करीब 30 युवतियों को सिखा चुकीं कला
विज्ञापन

10 युवतियों को दे रहीं प्रशिक्षण, घर और खेती की जिम्मेदारियों के साथ पारंपरिक हुनर को बना रहीं रोजगार का जरिया
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। खड्डी पर दौड़ते धागों के बीच रीना राणा केवल चंबा शॉल नहीं बुन रहीं, बल्कि जिले की पारंपरिक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी कर रही हैं।
होली की रहने वाली रीना पिछले 15 वर्षों से चंबा शॉल और खड्डी के काम से जुड़ी हैं। इस हुनर ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया तो उन्होंने इसे अपने तक सीमित रखने के बजाय गांव की बेटियों को भी इससे जोड़ने का फैसला किया।
रीना ने अपने वर्षों के अनुभव से चंबा शॉल तैयार करने की बारीकियां सीखीं। इसके बाद उन्होंने युवतियों को खड्डी पर काम करने और शॉल तैयार करने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब तक वह करीब 30 लड़कियों को इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। वर्तमान में 10 युवतियां उनसे प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका प्रयास है कि चंबा की पहचान से जुड़ी यह कला लुप्त न हो और नई पीढ़ी इसे सीखकर रोजगार का साधन बना सके।
विज्ञापन

रीना ने बताया कि खड्डी के काम के साथ वह खेती-बाड़ी भी करती हैं। घर और खेत की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने चंबा शॉल के हुनर को अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया। परिवार में पति और दो बेटे हैं। अब वह अपने अनुभव से दूसरी बेटियों को भी हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रीना का कहना है कि पारंपरिक हुनर केवल विरासत नहीं, बल्कि रोजगार का मजबूत साधन भी है। लड़कियां इस कला को सीखकर घर से ही काम शुरू कर सकती हैं और अपनी आय का जरिया बना सकती हैं। उनका उद्देश्य चंबा की इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक युवतियों को इससे जोड़ना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed