Chamba News: चंबा वेटरन ने हमीरपुर को सात रन से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रन पर सिमटी हमीरपुर की टीमसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। ऐतिहासिक चंबा चौगान में चंबा वेटरन और हमीरपुर वेटरन के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मुकाबला खेला गया। इसमें चंबा वेटरन ने हमीरपुर वेटरन को सात रन से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।चंबा वेटरन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 166 रन बनाए। टीम की ओर से बलवीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 79 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।लक्ष्य का पीछा करने उतरी हमीरपुर वेटरन की टीम निर्धारित ओवरों में 159 रन ही बना सकी। हमीरपुर की ओर से पंकज कपूर ने 46 और अबरोल ने 20 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रहे। इस तरह चंबा ने सात रन से जीत दर्ज की।गेंदबाजी में हमीरपुर की ओर से दिनेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट चटकाए। वहीं, चंबा वेटरन की ओर से दर्शन ने दो विकेट हासिल किए। मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय दिया।प्रतियोगिता के आयोजक मेजर एससी नैय्यर ने बताया कि चंबा की वेटरन टीम पिछले कई वर्षों से अन्य जिलों की वेटरन टीमों के साथ मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मुकाबले खेलती आ रही है। इन मैचों का उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल से जोड़े रखना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है।