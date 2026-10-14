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चंबा: हिमाचल में गोवंश के अवशेष मिलने पर उबाल, बाजार बंद कर सड़क पर उतरे लोग; एसडीएम व डीएसपी ने संभाला मोर्चा

Wed, 14 Oct 2026 11:49 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 14 Oct 2026 11:49 AM IST
सार

चंबा की घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद शहर में विरोध तेज हो गया। बुधवार को हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार बंद रहा, वहीं प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चौक पर चक्का जाम कर दिया। उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े रहे। 

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Chamba market shutdown and road blockade over cattle remains
गोवंश के अवशेष मिलने पर चंबा में उबाल! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने का मामला बुधवार को चंबा शहर में विरोध की बड़ी वजह बन गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार भी बंद रहा। शहर के मुख्य चौक पर चक्का जाम होने से यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी उपायुक्त (डीसी) को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

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मंगलवार को घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने रोष जताते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई और दोषियों को पकड़ने की मांग उठाई। बुधवार को विरोध ने जोर पकड़ लिया। व्यापार मंडल के आह्वान पर कारोबारियों ने दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन को समर्थन दिया। आम दिनों में चहल-पहल से भरे रहने वाले बाजारों में बंद का असर साफ दिखाई दिया।
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मुख्य चौक पर पहुंचे प्रदर्शनकारी, डीसी को बुलाने पर अड़े
विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अवशेष लेकर शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उपायुक्त स्वयं मौके पर पहुंचें और मामले में कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना था कि घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
 
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प्रदर्शन के कारण शहर के व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इससे अपने कामकाज के लिए निकले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। बाजार बंद रहने से कारोबार भी प्रभावित हुआ।

एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे
स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम चिराग शर्मा और डीएसपी बलदेव दत्त मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस भी मौके पर तैनात रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी।

कार्रवाई पर टिकीं लोगों की निगाहें
घटना के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। वहीं, शहर में विरोध के चलते यातायात और कारोबार प्रभावित होने से आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
 

फिलहाल इस मामले में दोषियों की पहचान या कार्रवाई को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।
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