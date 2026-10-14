चंबा: हिमाचल में गोवंश के अवशेष मिलने पर उबाल, बाजार बंद कर सड़क पर उतरे लोग; एसडीएम व डीएसपी ने संभाला मोर्चा
चंबा की घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद शहर में विरोध तेज हो गया। बुधवार को हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार बंद रहा, वहीं प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चौक पर चक्का जाम कर दिया। उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े रहे।
विस्तार
घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने का मामला बुधवार को चंबा शहर में विरोध की बड़ी वजह बन गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार भी बंद रहा। शहर के मुख्य चौक पर चक्का जाम होने से यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी उपायुक्त (डीसी) को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अवशेष लेकर शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उपायुक्त स्वयं मौके पर पहुंचें और मामले में कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना था कि घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम चिराग शर्मा और डीएसपी बलदेव दत्त मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस भी मौके पर तैनात रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी।
कार्रवाई पर टिकीं लोगों की निगाहें
घटना के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। वहीं, शहर में विरोध के चलते यातायात और कारोबार प्रभावित होने से आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
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