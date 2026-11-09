Chamba News: दीपों से रोशन हुआ चंबा, आतिशबाजी से गूंजा शहर

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिला मुख्यालय में दिवाली का त्योहार पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। शाम ढलते ही शहर के घरों और बाजारों में दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी की छटा बिखर गई। लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों को फूलों, दीपों और विद्युत लड़ियों से सजाकर दीपोत्सव की खुशियां मनाईं।शाम को महिलाओं ने घरों में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाए गए। बच्चों और युवाओं ने पटाखे चलाकर त्योहार का उत्साह बढ़ाया। आतिशबाजी से देर रात तक शहर गूंजता रहा। इस दौरान लोगों ने रिश्तेदारों और परिचितों के घर पहुंचकर मिठाइयां बांटीं और एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। पूरे शहर में देर रात तक उत्सव की रौनक बनी रही। संवाद