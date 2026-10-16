फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Car theft case solved via CCTV footage; two youths taken into custody

Chamba News: सीसीटीवी फुटेज से सुलझी कार चोरी की गुत्थी, दो युवक हिरासत में लिए

Fri, 16 Oct 2026 10:23 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 16 Oct 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
Car theft case solved via CCTV footage; two youths taken into custody
बनीखेत की पधर स्थित पार्किंग से चोरी हुई थी मारुति 800
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बनीखेत (चंबा)। नगर पंचायत बनीखेत की पधर स्थित पार्किंग से मारुति 800 कार चोरी होने के मामले को सुलझाने में बनीखेत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई कर रही है।
जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह नगर पंचायत बनीखेत की पधर स्थित पार्किंग में खड़ी मारुति 800 कार (एचपी-48-6900) चोरी हो गई थी। कार मालिक ने इसकी शिकायत बनीखेत पुलिस चौकी में दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य साक्ष्यों के आधार पर छानबीन आगे बढ़ाई। जांच में दो युवकों की पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान अमन कुमार (28) और सौरभ कुमार (31), दोनों निवासी बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि कार चोरी के मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed