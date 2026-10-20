फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Bus service on the Langera route suspended for four days; 4,000 people affected

Chamba News: चार दिन से लंगेरा रूट पर बस बंद, चार हजार लोग परेशान

Tue, 20 Oct 2026 10:29 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 20 Oct 2026 10:29 PM IST
विज्ञापन
Bus service on the Langera route suspended for four days; 4,000 people affected
आठ से दस किलोमीटर पैदल चल रहे ग्रामीण और विद्यार्थी
विज्ञापन

छह गांवों की आवाजाही प्रभावित, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों की भी बढ़ी मुश्किलें

संवाद न्यूज एजेंसी
सलूणी (चंबा)। चंबा-लंगेरा रूट पर निगम की बस चार दिन से निर्धारित रूट पर नहीं पहुंच रही है। इससे लंगेरा समेत छह गांवों के करीब चार हजार लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
ग्रामीणों और विद्यार्थियों को रोजाना आठ से दस किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ रहा है। बस सेवा बाधित होने से स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विज्ञापन

बस नहीं चलने से लंगेरा, भैठ, प्रियूगल, मटूण, भुजण और रणनौट के लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे उनका खर्च बढ़ गया है। वहीं, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीण जोगी, शशी, राजेंद्र, शिव कुमार, चतरो और प्यारू ने बताया कि निगम की बस क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है। इसके बंद रहने से रोजमर्रा के कामकाज के साथ मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों से जल्द बस सेवा बहाल करने की मांग की है। उधर, डीडीएम चंबा शुगल सिंह ने बताया कि मामला ध्यान में लाया गया है। रूट पर बस सेवा जल्द दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed