Chamba News: मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा बीएससी नर्सिंग कोर्स

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बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के लिए राहत की खबर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू किया जाएगा।इसके लिए अधिसूचना जारी होने के साथ शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीटें भी आवंटित कर दी गई हैं। इससे अब विद्यार्थियों को बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए प्रदेश के अन्य जिलों या बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।अब तक चंबा जिले में जमा दो की पढ़ाई पूरी करने के बाद नर्सिंग में कॅरिअर बनाने की इच्छुक छात्राओं को कांगड़ा, मंडी, शिमला सहित अन्य जिलों में जाना पड़ता था। दूरदराज के क्षेत्र से होने के कारण विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अतिरिक्त समय और आर्थिक खर्च उठाना पड़ता था। मेडिकल कॉलेज में ही बीएससी नर्सिंग की सुविधा शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उधर, मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि बीएससी नर्सिंग कोर्स से संबंधित प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीटें आवंटित की गई हैं।चंबा से 420 किमी दूर है आईजीएमसीचंबा से आईजीएमसी शिमला की दूरी 420 किमी, चंबा से मेडिकल कॉलेज मंडी की दूरी 270 किमी, चंबा से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की दूरी 220 किमी और चंबा से मेडिकल कॉलेज टांडा 174 किमी की दूरी है।नहीं लगेगी दूसरे जिलों की दौड़ : नैय्यरसदर के विधायक नीरज नैय्यर ने बताया कि जिले की छात्राओं को बीएससी नर्सिंग के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। उन्होंने इस समस्या को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में बीएससी नर्सिंग शुरू करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीटों का आवंटन भी कर दिया गया है। बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू होने से चंबा के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में पेशेवर शिक्षा हासिल करने का स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेगा। इससे जिले के युवाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने में सुविधा होगी और उन्हें पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करने से भी राहत मिलेगी।