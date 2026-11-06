Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Ban on the sale and storage of firecrackers in the markets of Bharmour-Holi

Chamba News: भरमौर-होली के बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी

Fri, 06 Nov 2026 10:07 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:07 PM IST
विज्ञापन
Ban on the sale and storage of firecrackers in the markets of Bharmour-Holi
हेलीपैड क्षेत्रों में ही मिलेगी अनुमति, बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। दिवाली पर आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए भरमौर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर सख्ती बरती है। एसडीएम अजय कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर भरमौर और होली के बाजारों में पटाखे रखने और बेचने पर रोक लगा दी है। अब केवल भरमौर और होली के हेलीपैड क्षेत्रों में ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
प्रशासन के अनुसार दोनों क्षेत्रों के बाजार संकरे और भीड़भाड़ वाले हैं। पूर्व में दिवाली के दौरान पटाखों की दुकानों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके कुछ दुकानदार भीड़भाड़ वाले बाजारों और गलियों में पटाखों का भंडारण कर बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में जान-माल और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन

आदेश के तहत पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस (फॉर्म संख्या LE-5) अनिवार्य किया गया है। इच्छुक विक्रेताओं को सात नवंबर 2026 से पहले एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9बी के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम की ओर से पांच नवंबर 2026 को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसकी प्रतियां तहसीलदार भरमौर एवं होली, थाना प्रभारी भरमौर, पंचायत सचिवों और भरमौर व होली के व्यापार मंडल अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed