चंबा में 'उड़नपरी' का जोरदार स्वागत: एथलीट सीमा ने मां को समर्पित किया एशियन पदक, भावुक मां ने गले लगाया

बेटी के भावुक अंदाज को देखकर मां की आंखें भी नम

अपने पैतृक गांव रेटा पहुंचने पर चंबा की उड़नपरी सीमा ने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उपलब्धि की खुशी में सीमा ने अपना पदक, शॉल, टोपी और फूलों के हार मां को पहना दिए। बेटी के इस भावुक अंदाज को देखकर मां की आंखें भी नम हो गईं। परिवार और ग्रामीणों ने इस पल को गर्व और खुशी से देखा। बेटी ने कहा कि उसकी सफलता के पीछे मां के त्याग, संघर्ष और आशीर्वाद की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए गांव पहुंचते ही उसने अपनी उपलब्धि मां को समर्पित की। मां ने बेटी को गले लगाकर उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान गांव में खुशी का माहौल रहा। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने बेटी की उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।