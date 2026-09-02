Chamba News: पत्थरों के बीच मिला ज्योतिषी का शव

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पंचायत प्रधान सुनीत सिंह ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शव का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान कपड़ों के आधार पर की गई।पत्नी इंदू देवी ने पुलिस को बताया कि उसका पति ज्योतिषी का काम करता था और काम के सिलसिले में चंबा-कांगड़ा आता-जाता रहता था। वह 14 जून को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा।पहले भी वह करीब दो माह बाद घर लौट चुका था, इसलिए परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं करवाई थी। स्थानीय निवासी रमन कुमार और अजय कुमार ने इंदू देवी को घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बड़े पत्थरों के बीच शव मिलने की जानकारी दी।परिजनों ने मौत को लेकर किसी पर संदेह नहीं जताया है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।