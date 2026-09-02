Chamba News: बनीखेत में दिनदहाड़े दो कमरों के ताले तोड़े, नकदी-मोबाइल और चांदी की चेन चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों के चेहरे कैद होने की बात सामने आई है। वारदातों के बाद क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।पीड़ित अमन कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे कमरे में पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर दो पुराने मोबाइल फोन गायब मिले।वहीं, ज्वाला माता मोहल्ले में किराये के मकान में रहने वाली जानवी शर्मा के कमरे के ताले भी टूटे मिले। कमरे से 1500 रुपये नकद और एक चांदी की चेन गायब पाई गई।बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे ज्वाला माता मंदिर की ओर जाने वाली गली में एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्धों के चेहरे कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी है। आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।