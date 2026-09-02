Chamba News: पांगी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 50 फीसदी सब्सिडी पर मिलेंगे एप्पल कार्टन

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विषयवाद विशेषज्ञ कृषि विभाग पांगी नरेश कुमार नायक ने बताया कि 15 सितंबर के बाद प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत किसानों को 20 और 10 किलोग्राम क्षमता वाले कार्टन 50 फीसदी सब्सिडी पर दिए जाएंगे।योजना का लाभ केवल विभाग में पंजीकृत किसानों को मिलेगा। इससे सेब की पैकेजिंग लागत कम होने के साथ प्राकृतिक तरीके से तैयार सेब की पैकिंग को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने बताया कि किसानों और बागवानों को योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करना होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पांगी को रसायनमुक्त कृषि के मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।