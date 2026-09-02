Chamba News: तीसा अस्पताल में स्टाफ और सुविधाओं की कमी का उठा मुद्दा

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एसडीएम चुराह राजेश जरयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारी बीएमओ डॉ. ऋषि पुरी समेत विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में स्टाफ की कमी, साफ-सफाई, पेयजल और बिजली व्यवस्था सहित अन्य समस्याएं उठाईं।अस्पताल तक पहुंचने वाली सड़क की खराब हालत का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने सड़क की मरम्मत और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की मांग की, ताकि मरीजों को उपचार के लिए अन्य स्थानों का रुख न करना पड़े। अस्पताल में शवगृह की सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा हुई।एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को शवगृह निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि तलाशने के निर्देश दिए।