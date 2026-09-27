Chamba News: काम लटकाने वाले दो ठेकेदारों पर गिरेगी गाज

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इसी सप्ताह लगेगी पेनल्टी, विभाग ने दोनों मामलों में कार्रवाई की औपचारिकताएं की पूरीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। काम लेने के बाद निर्धारित समय में निर्माण पूरा न करना अब दो ठेकेदारों को भारी पड़ने वाला है। लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा ने करोड़ों रुपये के दो निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही को लेकर संबंधित ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसी सप्ताह दोनों मामलों में कार्रवाई की जाएगी।इन दोनों निर्माण कार्यों को तय समयावधि में पूरा नहीं किया जा सका है। कार्यों की धीमी प्रगति और लापरवाही को लेकर विभाग को शिकायतें भी मिली हैं। इसके बाद अधिकारियों ने दोनों कार्यों की प्रगति और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। अब अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई की तैयारी है।विभागीय नियमों के अनुसार ठेकेदार के लिए निर्धारित समय में कार्य पूरा करना जरूरी है। इसमें देरी होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। दोनों मामलों में आवश्यक दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कनव बड़ोत्रा ने कहा कि दो बड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और इसी सप्ताह कार्रवाई की जाएगी।