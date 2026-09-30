Chamba News: नशे में स्कूल में घुसकर हुड़दंग मचाने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुल्लो में कथित तौर पर नशे की हालत में घुसकर हुड़दंग मचाने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। स्कूल प्रभारी अजीत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार निवासी थल्ला, डाकघर औराफाटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में स्कूल प्रभारी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में बिना अनुमति स्कूल परिसर में घुस आया। उसे रोकने पर वह कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगा। इससे स्कूल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को वहां से बाहर कर दिया।स्कूल प्रभारी ने मंगलवार को मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में उसके गांव पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। बुधवार को भी पुलिस ने उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर, पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।