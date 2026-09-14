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Chamba News: मासूम की मौत का सच तलाशने अब घर-घर दस्तक देगी टीम

Mon, 14 Sep 2026 10:36 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 14 Sep 2026 10:36 PM IST
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A team will now go door-to-door to uncover the truth behind the innocent child's death.
टिकरीगढ़ में नवजात का सिर सड़क के किनारे और धड़ झाड़ियों में मिलने के मामले में जुटाए जाएंगे सबूत
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी मौत का समय और वजह, सीसीटीवी व मोबाइल लोकेशन से भी संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। टिकरीगढ़ में नवजात बेटी के सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों पर मिलने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। मासूम की मौत के पीछे छिपे सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जांच का दायरा गांव की गलियों से घरों की चौखट तक बढ़ा दिया है। 15 सितंबर को पुलिस के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राम पंचायत टिकरीगढ़ और आसपास के गांवों में घर-घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य जांच के साथ हाल में प्रसव कराने वाली महिलाओं और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी।
थाना प्रभारी देवराज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रत्येक घर का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। पुलिस टीम जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी को भी मामले से जोड़कर देखेगी। इससे पहले पुलिस गांव में पहुंचकर हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं से पूछताछ कर चुकी है। अब घर-घर होने वाली जांच को मामले की कड़ियां जोड़ने की अहम कड़ी माना जा रहा है।
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मासूम को न्याय दिलाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, समाजसेवी और स्थानीय लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। पंचायत प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि और वार्ड पंच समेत ग्रामीणों ने घटना पर रोष जताते हुए दोषी तक पहुंचने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से नवजात की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। इसके आधार पर जांच को नई दिशा मिल सकती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य संभावित सुराग भी खंगाल रही है। अब 15 सितंबर की घर-घर स्वास्थ्य जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारी पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हैं।
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