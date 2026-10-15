Chamba News: गोवंश के अवशेष मिलने पर विशेष समुदाय ने जताया रोष

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले में विशेष समुदाय के प्रतिनिधियों ने रोष जताते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला परिषद उपाध्यक्ष लियाकत खान, जिला अंजुमन इस्लामिया चंबा के अध्यक्ष इसरार अली, हिमाचल गुज्जर कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष अल्लादित्ता और जिलाध्यक्ष हसनदीन ने घटना की निंदा की।लियाकत खान ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरे समुदाय को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उन्होंने दोषी की शीघ्र पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और गोवंश संरक्षण कानून को और कठोर बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना गद्दी समुदाय के एक व्यक्ति ने दी थी। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए करीब चार किलोमीटर जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। पंचायत उपप्रधान और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे हैं। समुदाय के लोग भी तलाश में सहयोग कर रहे हैं। लियाकत खान ने कहा कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष कानून में सख्त प्रावधान करने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से भी इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।