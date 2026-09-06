Chamba News: नर सिंह मंदिर में लगा भंडारा खीर का प्रसाद बांटा

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भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जन्माष्टमी के चलते मंदिर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि धार्मिक पर्व के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया था। इसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद

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चंबा। शहर के सपड़ी स्थित नर सिंह मंदिर में जन्माष्टमी पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और लोगों को खीर का प्रसाद वितरित किया गया।