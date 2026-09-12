Chamba News: हड़सर से 4750 श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए रवाना

एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि 12 सितंबर को शाम छह बजे तक हड़सर से पैदल मार्ग के माध्यम से करीब 4750 श्रद्धालु मणिमहेश धाम के लिए रवाना हुए।उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली टैक्सी सेवा भी संचालित की जा रही है। शनिवार को भरमौर से गौरीकुंड के लिए 64 उड़ानें हुईं। इनमें 348 श्रद्धालु भरमौर से गौरीकुंड और करीब 300 श्रद्धालु गौरीकुंड से भरमौर पहुंचे।एसडीएम ने बताया कि होली से कलाह होते हुए मणिमहेश जाने वाले पैदल मार्ग से भी शाम चार बजे तक 30 श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए रवाना हुए। प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संवाद