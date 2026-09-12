Chamba News: खड़ामुख में खराब हुई भरमौर-चंबा सरकारी रूट की बस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यात्रियों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि खराब बस को जल्द ठीक करवाया जाए। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी बसें यात्रियों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में बसों की नियमित जांच और समय पर रखरखाव किया जाना जरूरी है।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि बस तकनीकी खराबी के कारण बंद हुई है। बस को ठीक करवाने के लिए मेकेनिक भेज दिया गया है। संवाद