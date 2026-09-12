Chamba News: खड़ामुख में खराब हुई भरमौर-चंबा सरकारी रूट की बस
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:43 PM IST
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भरमौर (चंबा)। भरमौर से चंबा जा रही सरकारी बस शनिवार को खड़ामुख के पास खराब हो गई। बीच रास्ते बस के बंद होने से उसमें सवार 20 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को दूसरी बस आने तक काफी देर सड़क किनारे इंतजार करना पड़ा।
यात्रियों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि खराब बस को जल्द ठीक करवाया जाए। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी बसें यात्रियों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में बसों की नियमित जांच और समय पर रखरखाव किया जाना जरूरी है।
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एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि बस तकनीकी खराबी के कारण बंद हुई है। बस को ठीक करवाने के लिए मेकेनिक भेज दिया गया है। संवाद
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यात्रियों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि खराब बस को जल्द ठीक करवाया जाए। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी बसें यात्रियों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में बसों की नियमित जांच और समय पर रखरखाव किया जाना जरूरी है।
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एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि बस तकनीकी खराबी के कारण बंद हुई है। बस को ठीक करवाने के लिए मेकेनिक भेज दिया गया है। संवाद