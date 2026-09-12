Chamba News: श्रद्धालु बढ़े तो भरमाणी माता मार्ग पर थम गई रफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा के बीच शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते ही भरमाणी माता मंदिर जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था की पोल खुल गई।वाहनों का दबाव बढ़ने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को करीब एक घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते ही सड़क पर यातायात नियंत्रित करने में दिक्कत सामने आई। जाम के कारण गर्मी और भीड़ के बीच श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। कई वाहन लंबे समय तक जाम में फंसे रहे।श्रद्धालुओं संजीव कुमार, सुरेश, ओमराज, प्रकाश, अनिल सोफत और केवल जरयाल ने बताया कि शनिवार को अचानक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उनका कहना था कि मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना पहले से तय रहता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस को पहले से बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। श्रद्धालुओं ने मांग की कि भीड़ बढ़ने के दौरान यातायात को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएं और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जाए। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि यातायात जाम न लगे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं।