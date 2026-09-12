फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Traffic stalled on the Bharmani Mata route as the number of pilgrims increased.

Chamba News: श्रद्धालु बढ़े तो भरमाणी माता मार्ग पर थम गई रफ्तार

Sat, 12 Sep 2026 10:53 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Traffic stalled on the Bharmani Mata route as the number of pilgrims increased.
चंबा में ​मणिमहेश यात्रा के दौरान डल झील के पास पूजा  अर्चना करते श्रद्धालू।संवाद
लंबा जाम लगने से एक घंटे तक फंसे लोग, मणिमहेश यात्रा में यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा के बीच शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते ही भरमाणी माता मंदिर जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था की पोल खुल गई।
वाहनों का दबाव बढ़ने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को करीब एक घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।
यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते ही सड़क पर यातायात नियंत्रित करने में दिक्कत सामने आई। जाम के कारण गर्मी और भीड़ के बीच श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। कई वाहन लंबे समय तक जाम में फंसे रहे।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं संजीव कुमार, सुरेश, ओमराज, प्रकाश, अनिल सोफत और केवल जरयाल ने बताया कि शनिवार को अचानक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उनका कहना था कि मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना पहले से तय रहता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस को पहले से बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। श्रद्धालुओं ने मांग की कि भीड़ बढ़ने के दौरान यातायात को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएं और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जाए। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि यातायात जाम न लगे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed