Chamba News: मणिमहेश जा रहे दो श्रद्धालुओं की बाइक हादसे में मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पंजाब से बाइक पर मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे दो श्रद्धालुओं की शनिवार रात गेहरा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की।खबर लिखे जाने तक मृतकों की पूरी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस के अनुसार, एक मृतक का नाम अनिल बताया जा रहा है, जबकि दूसरे की पहचान अभी नहीं हो सकी थी। दोनों पंजाब से बाइक पर सवार होकर मणिमहेश धाम के लिए निकले थे।पुलिस देर रात तक मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने के प्रयास में जुटी रही। रविवार को शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि गेहरा के पास बाइक दुर्घटना में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।