फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   22 Head Teachers appointed as CHTs; to join within five days.

Chamba News: 22 हेड टीचर बने सीएचटी,पांच दिन में देंगे ज्वाइनिंग

Sat, 26 Sep 2026 10:33 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 26 Sep 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
22 Head Teachers appointed as CHTs; to join within five days.
जिले के जनजातीय और कठिन क्षेत्रों में भी देनी होंगी सेवाएं
विज्ञापन

निर्धारित अवधि में ज्वाइन न करने पर एक वर्ष के लिए रद्द मानी जाएगी पदोन्नति
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के 22 हेड टीचरों को सेंटर हेड टीचर के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और शिक्षा निदेशालय शिमला के पत्र के आधार पर इन शिक्षकों को लेवल-8 से लेवल-10 में नियमित आधार पर पदोन्नति दी गई है।

पदोन्नति के बाद कैलाशो देवी को सुराड़ा, चूहड़ मोहम्मद को डांड, याकूब मोहम्मद को कुंडीधार, देवी सिंह को झज्जाकोट्टी, रविंद्र कुमार को कोलका, रंजना देवी को डलहौजी, आरती को गैला, कमलेश कुमार को सिधोट, माला कल्याण को सुरगानी, पवन कुमार को अथेर और देवी चरण को महलियात में तैनाती दी गई है। इसी तरह मदन लाल को गैहरा, करम सिंह को किलाड़, उत्तम चंद को रजेरा, यशपाल को मोर्ठू, सुनील कुमार को हटली, रमेश कुमार को जडेरा, कल्पना गुरुंग को बाथरी, बाल कृष्ण को भजोत्रा, पिंगला देवी को बैरागढ़, गुलाब सिंह को सनवाल और परम देव को कंडला में नई तैनाती मिली है। विभागीय आदेशों के अनुसार पदोन्नत शिक्षकों को पांच दिन के भीतर नई तैनाती वाले विद्यालय में कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में ज्वाइन न करने पर पदोन्नति एक वर्ष के लिए स्वत: रद्द मानी जाएगी। विभागीय जांच या सतर्कता संबंधी मामला लंबित होने पर संबंधित शिक्षक को रिलीव नहीं किया जाएगा। साथ ही पदोन्नत शिक्षकों को जिले के किसी भी क्षेत्र जनजातीय और कठिन क्षेत्र भी शामिल हैं, इनमें सेवाएं देनी होंगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने बताया कि 22 हेड टीचरों को सेंटर हेड टीचरों के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस बारे विभागीय आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed