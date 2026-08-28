Chamba News: चौगान में मणिमहेश श्रद्धालुओं के लिए लगाए टेंट

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। मणिमहेश यात्रा के लिए चंबा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने चौगान में टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। इन टेंटों में श्रद्धालुओं को बारिश और तेज धूप से बचने के लिए आश्रय मिलेगा। इससे यात्रा के दौरान चंबा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को खुले में बैठने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।मणिमहेश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु चंबा पहुंचते हैं। यहां से श्रद्धालु भरमौर और हड़सर होते हुए मणिमहेश के लिए रवाना होते हैं। यात्रा के दौरान चंबा में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। चौगान में लगाए गए टेंट खराब मौसम में श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। बारिश के दौरान श्रद्धालु इन टेंटों में रुककर भीगने से बच सकेंगे। वहीं, तेज धूप होने पर भी यहां बैठकर आराम किया जा सकेगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ समय विश्राम करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा। प्रशासन की ओर से जरूरत के अनुसार चौगान में और टेंट भी लगाए जा सकते हैं। यात्रा के दौरान चंबा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाने में भी जुटा है। टेंट लगाए जाने से मौसम खराब होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को खुले में बैठने की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।