कुल्लू: भाजपा ने निकाली सेवा ज्योति यात्रा, जयराम बोले- पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बना देश का पीएम

हार के बाद कांग्रेस को चुनाव आयोग क्यों दिखता है: श्रीकांत

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक सिद्धांत अब ऐसा हो गया है कि चुनाव जीतने पर जनादेश लोकतंत्र की जीत होता है और चुनाव हारने पर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यदि चुनावी हार के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो हिमाचल में लगातार चुनावी झटकों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। कांग्रेस को अपने दोहरे मापदंड का जवाब देना चाहिए। उन्होंने हिमाचल के हालिया नगर निगम और जिला परिषद चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उसे ईवीएम और बैलेट पेपर, दोनों चुनावों में जनता के प्रतिकूल परिणाम का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2026 में हुए मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर नगर निगम चुनावों में भाजपा ने तीन नगर निगमों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल पालमपुर में सफलता मिली। 63 वार्डों में ईवीएम से हुए मतदान में भाजपा ने 37 और कांग्रेस ने 23 वार्ड जीते, जबकि तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछा कि जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के तहत हुए, तो ईवीएम से हुए चार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को तीन जगह हार क्यों मिली।



