फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Young man and woman from Punjab arrested in bike theft case

Bilaspur News: बाइक चोरी मामले में पंजाब के युवक और युवती गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Young man and woman from Punjab arrested in bike theft case
सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंची पुलिस
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कोट कहलूर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पंजाब के संगरूर जिले से एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। मामले में आगामी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, बाइक चोरी की शिकायत पर 17 सितंबर को कोट कहलूर थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके ठिकानों का पता लगाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने संगरूर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान गुरविंदर सिंह (22), निवासी लोंगोवाल, जिला संगरूर, पंजाब के रूप में हुई है। वहीं, युवती भी संगरूर जिले की निवासी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed