Bilaspur News: धौलरा मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा

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पंडित सुधांशु शेखर भट्टाचार्य ने वैदिक विधि-विधान से पूजा संपन्न करवाई। मान्यता है कि मां कालरात्रि की उपासना से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शारदोत्सव के तहत दिन में आयोजित वैदिक मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें समर ने संपूर्ण गीता के श्लोक सुनाकर प्रथम स्थान हासिल किया। मनन ने रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाकर दूसरा और हर्षिका ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में बनारस से आए आचार्य प्रशांत और धौलरा के आचार्य वरुण शामिल रहे। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष जमुना देवी, स्वतंत्र सांख्यान, कमल गौतम, स्वदेश ठाकुर, चमन गुप्ता, मोहित संख्यान, सुनील राणा, दीपक शर्मा, प्रमोद बिट्टू, राजेंद्र, पार्षद संतोष जोशी, अशोक सोहड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाद