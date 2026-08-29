Bilaspur News: सीर खड्ड पुल के समीप गड्ढों को भरने का काम शुरू,चालकों को मिलेगी राहत
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:49 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:49 PM IST
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शिमला-धर्मशाला एनएच-103 पर शुरू हुआ पैचवर्क, सड़क बदहाल होने से परेशान थे वाहन चालक
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के तहत सीर खड्ड पुल के समीप शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर पड़े बड़े-बड़े गड्ढों को भरने का काम आखिरकार शनिवार को शुरू हो गया। सड़क की मरम्मत शुरू होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को इससे बड़ी राहत मिली है, जिन्हें गड्ढों के कारण रोजाना परेशानी और हादसे का खतरा बना रहता था।
लोग लंबे समय से सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान थे। अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में गड्ढों में तब्दील हुआ एनएच-103, चालकों की बढ़ी मुश्किलें शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और शनिवार को सीर खड्ड पुल के पास सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया।
सीर खड्ड पुल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग का यह हिस्सा काफी व्यस्त है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। विशेषकर बाइक और स्कूटी चालकों के लिए यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया था। कई बार गड्ढों में वाहन फंसने से संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता था। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती थी और वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता था।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर कई दिनों से गड्ढे बने हुए थे और दिन-रात बड़ी संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। शनिवार को गड्ढे भरने का काम शुरू होने से लोगों ने राहत जताई। दोपहिया वाहन चालकों ने उम्मीद जताई कि सड़क की नियमित देखरेख भी की जाएगी, ताकि भविष्य में गड्ढों के कारण हादसे की स्थिति न बने।
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संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के तहत सीर खड्ड पुल के समीप शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर पड़े बड़े-बड़े गड्ढों को भरने का काम आखिरकार शनिवार को शुरू हो गया। सड़क की मरम्मत शुरू होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को इससे बड़ी राहत मिली है, जिन्हें गड्ढों के कारण रोजाना परेशानी और हादसे का खतरा बना रहता था।
लोग लंबे समय से सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान थे। अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में गड्ढों में तब्दील हुआ एनएच-103, चालकों की बढ़ी मुश्किलें शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और शनिवार को सीर खड्ड पुल के पास सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया।
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सीर खड्ड पुल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग का यह हिस्सा काफी व्यस्त है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। विशेषकर बाइक और स्कूटी चालकों के लिए यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया था। कई बार गड्ढों में वाहन फंसने से संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता था। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती थी और वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता था।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर कई दिनों से गड्ढे बने हुए थे और दिन-रात बड़ी संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। शनिवार को गड्ढे भरने का काम शुरू होने से लोगों ने राहत जताई। दोपहिया वाहन चालकों ने उम्मीद जताई कि सड़क की नियमित देखरेख भी की जाएगी, ताकि भविष्य में गड्ढों के कारण हादसे की स्थिति न बने।