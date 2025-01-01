न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को देंगे निर्णायक मोड़ : गर्ग

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लंबे समय से जारी आंदोलन के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रशासन को आंदोलन को निर्णायक चरण में ले जाने की चेतावनी दी। गर्ग ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने धैर्य रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई है, लेकिन अब केवल आश्वासनों के भरोसे आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। अब समय आश्वासन का नहीं, कार्रवाई का है।उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि लगातार चल रहा धरना और अनशन कार्यकर्ताओं के धैर्य और संकल्प का प्रमाण है। यदि इसके बावजूद न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संवाद