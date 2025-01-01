Bilaspur News: वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को बांटे फल, मिठाइयां और बर्तन

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स (निफा) की 26वीं वर्षगांठ पर निफा बिलासपुर की टीम ने दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में सेवा कार्य किया। टीम ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की जरूरत को देखते हुए आवश्यक बर्तन उपलब्ध करवाए। इसके अलावा बुजुर्गों को फल और मिठाइयां भी वितरित की गईं। कुछ दिन पहले टीम के सदस्यों ने वृद्धाश्रम का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें पता चला कि बुजुर्गों की संख्या के अनुपात में बर्तनों की कमी है। वृद्धाश्रम के स्टाफ ने आवश्यक बर्तनों की सूची टीम को दी। इसके बाद निफा टीम ने अपनी क्षमता के अनुसार यह जरूरत पूरी करने का निर्णय लिया। वर्षगांठ के अवसर पर टीम के सदस्यों ने आवश्यक बर्तन एकत्र कर वृद्धाश्रम में उपलब्ध करवाए। उन्होंने बुजुर्गों के साथ समय बिताया, बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। टीम सदस्यों ने कहा कि सेवा केवल जरूरत का सामान उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं है। बुजुर्गों के साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उन्हें अपनापन महसूस करवाना भी महत्वपूर्ण है।सेवा कार्य के दौरान निफा की राज्य समन्वयक नेहा शर्मा, जिला समन्वयक आशीष शर्मा और सदस्य नूतन सांख्यान मौजूद रहे। टीम ने कहा कि संस्था की ओर से आगे भी जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा कार्य जारी रखे जाएंगे।