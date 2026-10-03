Bilaspur News: सशक्त महिला-सशक्त समाज के संदेश के साथ निकली वॉकथॉन

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तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया नेतृत्वबैनर और तख्तियां लेकर पहुंचीं छात्राएं और महिलाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अवसर का दिया संदेशमंत्री बोले - महिलाएं शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त होंगी तो परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़ेगासंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। दो दिवसीय जिला स्तरीय सीर उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को घुमारवीं में सशक्त महिला, सशक्त समाज थीम पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। दकड़ी चौक से मेला स्थल तक निकाली वॉकथॉन में स्कूली छात्राओं, महिलाओं और लोगों ने भाग लिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वॉकथॉन का नेतृत्व किया।दकड़ी चौक से शुरू हुई वॉकथॉन में प्रतिभागी जागरूकता संदेशों से जुड़े बैनर और तख्तियां लेकर मेला स्थल की ओर बढ़े। पैदल मार्च के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। छात्राओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही।इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाएं शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त होंगी तो परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना जरूरी है। महिला सशक्तीकरण को परिवार और समाज के विकास से जोड़कर देखने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकारों और सामाजिक भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने का संदेश भी वॉकाथॉन के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी घुमारवीं अभिषेक बरवाल, तहसीलदार बबीता, एपीएमसी प्रधान सतपाल वर्धन, विकासखंड अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।