Bilaspur News: छह साल से भर्ती का इंतजार 700 से ज्यादा पद खाली

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इसके बाद वर्ष 2020 तक ही कुछ नियुक्तियां हुईं। करीब छह वर्षों से नियमित भर्ती नहीं होने के कारण सैकड़ों प्रशिक्षित युवा रोजगार के इंतजार में हैं। कई अभ्यर्थी अब ओवरएज होने की कगार पर पहुंच गए हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली होने का असर ग्रामीण क्षेत्रों की पशु चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहा है। हिमाचल में बड़ी संख्या में परिवार पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं। ऐसे में पशुधन के उपचार और देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ जरूरी है।रिक्त पद भरने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के साथ पशुपालकों को भी समय पर बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।इस मौके पर अभिषेक, मोहित, संदीप, आर्यन और आदित्य सहित अन्य बेरोजगार वेटरनेरी फार्मासिस्ट मौजूद रहे।