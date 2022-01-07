Bilaspur News: कैंची मोड़ के पास खड़ी कार से टकराई बाइक, दो घायल एम्स में भर्ती

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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। दोनों को 108 एंबुलेंस से एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों लोग मणिकरण गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद पंजाब स्थित अपने घर लौट रहे थे। कैंची मोड़ से कुछ नीचे पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार दंपती के अनुसार वे बिलासपुर से सोलन की ओर जा रहे थे। रास्ते में भंडारे से प्रसाद लेने के बाद उन्होंने कार सड़क किनारे खड़ी की थी और प्रसाद खा रहे थे। इसी दौरान बाइक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी।

मणिकरण गुरुद्वारा से पंजाब लौट रहे थे दोनों, हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त