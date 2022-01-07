Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:34 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:34 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7 बजे से भंडारा शुरू होगा।
साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में सुबह 10 बजे से सुरक्षाकर्मियों के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे।
बैठक : वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर की बैठक रौड़ा में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ नरेश चौहान अवकाश पर रहेंगे।
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साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में सुबह 10 बजे से सुरक्षाकर्मियों के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे।
बैठक : वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर की बैठक रौड़ा में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ नरेश चौहान अवकाश पर रहेंगे।