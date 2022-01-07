फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Traffic congestion rises at Ghandalvi Chowk; demand for improved traffic management.

Bilaspur News: घंडालवीं चौक पर बढ़ा यातायात दबाव, व्यवस्था सुधारने की मांग

Sat, 26 Sep 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Traffic congestion rises at Ghandalvi Chowk; demand for improved traffic management.
स्कूल के पास होने से विद्यार्थियों की आवाजाही बढ़ी, बसों के रुकने से जाम जैसे हालात; तकनीकी निरीक्षण की मांग
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बम्म (बिलासपुर)। घंडालवीं चौक पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच स्थानीय लोगों ने व्यवस्था सुधारने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्थायी इंतजाम करने की मांग की है। चार दिशाओं से वाहनों की आवाजाही वाले इस चौक से करीब 100 मीटर दूर स्कूल है। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी बसों के इंतजार में यहां खड़े रहते हैं। ऐसे में बसों के चौक पर रुकने के दौरान व्यस्त समय में जाम जैसी स्थिति बन जाती है और हादसे का खतरा रहता है। जाहू से हटवाड़, लदरौर से घुमारवीं और घंडालवीं की ओर जाने वाले मार्ग इसी चौक पर मिलते हैं। आसपास के गांवों के लोग भी बाजार और अन्य कामकाज के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। सुबह और दोपहर स्कूल के समय तथा शाम को वाहनों की संख्या बढ़ने पर चौक पर यातायात दबाव बढ़ जाता है। छुट्टी के समय विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ जाती है। बसों के सवारियां लेने के लिए चौक पर रुकने से पीछे से आने वाले वाहनों को सीमित जगह मिलती है। इसी दौरान पैदल विद्यार्थियों और राहगीरों को सड़क पार करनी पड़ती है।

प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन एवं भाजयुमो बिलासपुर के मीडिया प्रभारी डॉ. ऋतिक शर्मा ने भी प्रशासन से चौक का तत्काल निरीक्षण करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घंडालवीं चौक अब सामान्य ग्रामीण चौराहा नहीं रह गया है। यहां दिनभर वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी निरीक्षण के बाद राउंडअबाउट, ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग, स्पीड नियंत्रण या अन्य उपयुक्त व्यवस्था तय की जानी चाहिए। स्कूल के समय यातायात नियंत्रण के लिए कर्मचारी की तैनाती और उचित बस स्टॉप बनाने की मांग भी की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी गंभीर हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय समय रहते चौक की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed