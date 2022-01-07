Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:53 AM IST
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खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में सुबह 8 : 00 बजे से अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले शुरू होंगे।
जन समस्या सुनवाई: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सुबह 9: 00 बजे घुमारवीं में जन समस्याएं सुनेंगे।
कार्यक्रम: राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कलोल में दोपहर 1: 00 बजे संवाद कार्यक्रम शुरू होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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जन समस्या सुनवाई: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सुबह 9: 00 बजे घुमारवीं में जन समस्याएं सुनेंगे।
कार्यक्रम: राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कलोल में दोपहर 1: 00 बजे संवाद कार्यक्रम शुरू होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।