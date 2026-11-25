Bilaspur News: राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए तीन खिलाड़ी चयनित
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST
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रोहड़ू। आर्यन पब्लिक स्कूल के तीन विद्यार्थियों का 45वीं जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप-2026 के लिए चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में शौर्य प्रताप सिंह, नीलाक्ष गोल्टा और तेजल चौहान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होगा। तीनों खिलाड़ियों के चयन से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।
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