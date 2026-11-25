{"_id":"6b06bed574e201bcdc03a471","slug":"three-players-selected-for-the-national-shooting-ball-championship-bilaspur-news-c-178-1-ssml1035-175727-2026-11-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए तीन खिलाड़ी चयनित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Bilaspur News: राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए तीन खिलाड़ी चयनित

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

