फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The Gugga Jaharveer Fair will be held at Dihar Temple on September 4 and 5.

Bilaspur News: डिहर मंदिर में 4 और 5 सितंबर को सजेगा गुग्गा जाहरवीर मेला

Tue, 25 Aug 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
The Gugga Jaharveer Fair will be held at Dihar Temple on September 4 and 5.
मोरसिंघी पंचायत में मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति की बैठक
विज्ञापन

श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में देसी घी से तैयार होगा प्रसाद, बच्चों के लिए होंगे मनोरंजक कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
बम्म(बिलासपुर)। उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत मोरसिंघी स्थित गुग्गा जाहरवीर डिहर मंदिर परिसर में चार और पांच सितंबर को दो दिवसीय गोगा जाहरवीर मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर रविवार को मंदिर समिति की बैठक प्रधान प्रेमलाल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इसमें मेले के दौरान श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले के दौरान गुग्गा जाहरवीर की मंडलियों की ओर से दिनभर गुणगान किया जाएगा। इससे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहेगा। मेले में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। पांच सितंबर को झंडा रस्म अदा करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति के अनुसार भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए देसी घी से तैयार प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मेले में जलेबी, पकौड़े सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें भी लगाई जाएंगी। ढोल-नगाड़ों की व्यवस्था भी मेले का विशेष आकर्षण रहेगी। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे भाग ले सकेंगे। कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मंदिर समिति की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। समिति ने बच्चों और उनके अभिभावकों से इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि गुग्गा जाहरवीर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और मेले को श्रद्धा एवं धार्मिक परंपराओं के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। बैठक में ग्राम पंचायत मोरसिंघी के उपप्रधान रमेश गर्ग, मेला उपप्रधान सुनील चौहान, महासचिव राहुल चौहान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के अलावा रंजीत कुमार, विजय पाल, देशराज, सोनू गर्ग, दीपक गर्ग, जगदीश गर्ग और ज्ञान चंद सहित मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed