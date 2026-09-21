गोसदन की व्यवस्था में कमी है तो सुधारेंगे : प्रदीप

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। धार टटोह स्थित कल्याण गोसदन में गोवंश की स्थिति को लेकर बीडीसी सदस्य कुलदीप ठाकुर की ओर से मामला उठाए जाने के बाद बीडीटीएस महासचिव प्रदीप सिंह ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गोसदन वर्षों से व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। यदि व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे सुधारा जाएगा।प्रदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि गोसदन का जिम्मा बीडीटीएस वर्षों से संभाल रही है। गोवंश के चारे से लेकर सेवा और देखभाल के लिए रखे गए कर्मचारियों के मानदेय तक का खर्च बीडीटीएस की ओर से किया जाता है। ऐसे में गोवंश के लिए आने वाले पैसे के दुरुपयोग का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि गोसदन के खर्च का बाकायदा ऑडिट होता है और सभी खर्चों का हिसाब रखा जाता है।उन्होंने कहा कि यदि किसी ने बीडीटीएस पर गोवंश के नाम पर मिलने वाले पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है तो संस्था आरोप लगाने वाले के खिलाफ अदालत का रुख करेगी। उन्होंने कहा कि निराधार आरोप लगाकर वर्षों से गोसदन की व्यवस्था संभाल रहे लोगों की छवि खराब करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।गौर रहे कि बीडीसी सदस्य कुलदीप ठाकुर ने गोसदन में गोवंश की कथित दयनीय स्थिति और मृत गोवंश के शवों को लावारिस कुत्तों व जंगली जानवरों की ओर से नोचे जाने का मामला उठाया था। उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर और उप निदेशक पशुपालन विभाग को ज्ञापन देकर जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि शवों के अवशेष ग्रामीण क्षेत्र की तरफ पहुंचने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर प्रदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में कहीं कमी हुई है तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी व्यवस्था में कमी रह जाना अलग बात है, लेकिन इसे लेकर पूरे गोसदन की व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। बीडीटीएस आगे भी गोवंश की सेवा और देखभाल करती रहेगी।