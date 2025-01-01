Bilaspur News: बलघाड़ और कल्लर स्कूल के बीच होगा बैडमिंटन का फाइनल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:21 AM IST
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उच्च पाठशाला कल्लर में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय उच्च पाठशाला कल्लर में चल रही अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न मुकाबले हुए। इसमें घुमारवीं और झंडूता खंड की 11 उच्च पाठशालाओं से 113 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस दौरान कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और वॉलीबाल खेल कराए जाएंगे। खेल प्रभारी विमल कुमार ने बताया कि वॉलीबाल में राजकीय उच्च पाठशाला गंगलोह ने मलांगन, कल्लर ने बलघाड़ स्कूल को हराया। बैडमिंटन में राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ ने ग्रेस गार्डन स्कूल घुमारवीं और कल्लर ने चोखणा स्कूल को हराया। बैडमिंटन का फाइनल मैच उच्च पाठशाला बलघाड़ और कल्लर स्कूल के बीच होगा। खो-खो में बाड़ी मझेड़वां ने ग्रेस गार्डन स्कूल को हराया। कबड्डी में राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ ने कल्लर, भपराल ने ग्रेस गार्डन स्कूल घुमारवीं और गंगलोह ने बलघाड़ स्कूल को हराया। कबड्डी का फाइनल मैच भपराल और गंगलोह स्कूल के बीच होगा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय स्पर्धा के लिए होगा। इस अवसर पर कार्यकारी मुख्याध्यापक राकेश चौधरी, स्टाफ सदस्य, अन्य स्कूलों से आए खिलाड़ी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।
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बिलासपुर। राजकीय उच्च पाठशाला कल्लर में चल रही अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न मुकाबले हुए। इसमें घुमारवीं और झंडूता खंड की 11 उच्च पाठशालाओं से 113 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस दौरान कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और वॉलीबाल खेल कराए जाएंगे। खेल प्रभारी विमल कुमार ने बताया कि वॉलीबाल में राजकीय उच्च पाठशाला गंगलोह ने मलांगन, कल्लर ने बलघाड़ स्कूल को हराया। बैडमिंटन में राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ ने ग्रेस गार्डन स्कूल घुमारवीं और कल्लर ने चोखणा स्कूल को हराया। बैडमिंटन का फाइनल मैच उच्च पाठशाला बलघाड़ और कल्लर स्कूल के बीच होगा। खो-खो में बाड़ी मझेड़वां ने ग्रेस गार्डन स्कूल को हराया। कबड्डी में राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ ने कल्लर, भपराल ने ग्रेस गार्डन स्कूल घुमारवीं और गंगलोह ने बलघाड़ स्कूल को हराया। कबड्डी का फाइनल मैच भपराल और गंगलोह स्कूल के बीच होगा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय स्पर्धा के लिए होगा। इस अवसर पर कार्यकारी मुख्याध्यापक राकेश चौधरी, स्टाफ सदस्य, अन्य स्कूलों से आए खिलाड़ी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।