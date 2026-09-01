Bilaspur News: विद्यार्थियों ने तकनीक से खोजे साइबर सुरक्षा और बाढ़ पूर्वानुमान के समाधान
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:13 PM IST
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राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2026
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2026 में विद्यार्थियों ने तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सात टीमों ने हिस्सा लेकर अलग-अलग समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा, औद्योगिक ऊर्जा बदलाव और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी अवधारणाएं सामने रखीं।
साइबर सेंटिनल्स टीम ने एआई की मदद से साइबर जोखिम का लगातार आकलन करने और निवेश को बेहतर बनाने से संबंधित समाधान प्रस्तुत कर पहला स्थान प्राप्त किया। वद्यम टीम ने लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा बदलाव की चुनौतियों पर समाधान देकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्काउट्स टीम ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने की प्रणाली प्रस्तुत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समन्वय कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं हैकथॉन-स्टार्टअप प्रभारी डॉ. रवि कुमार और कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी सोसायटी ने किया। कॉलेज प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी तकनीकी नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया।
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बिलासपुर। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2026 में विद्यार्थियों ने तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सात टीमों ने हिस्सा लेकर अलग-अलग समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा, औद्योगिक ऊर्जा बदलाव और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी अवधारणाएं सामने रखीं।
साइबर सेंटिनल्स टीम ने एआई की मदद से साइबर जोखिम का लगातार आकलन करने और निवेश को बेहतर बनाने से संबंधित समाधान प्रस्तुत कर पहला स्थान प्राप्त किया। वद्यम टीम ने लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा बदलाव की चुनौतियों पर समाधान देकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्काउट्स टीम ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने की प्रणाली प्रस्तुत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समन्वय कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं हैकथॉन-स्टार्टअप प्रभारी डॉ. रवि कुमार और कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी सोसायटी ने किया। कॉलेज प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी तकनीकी नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया।
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