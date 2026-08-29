Bilaspur News: होजरी और सिलाई का काम सीखने प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे विद्यार्थी

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विद्यार्थियों ने जानी निर्माण और सिलाई की प्रक्रिया



संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की रेंजर्स एवं रोवर्स इकाई की ओर से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्यार्थियों ने होजरी एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र घुमारवीं का दौरा किया। यहां उन्हें होजरी निर्माण और सिलाई कार्य से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने होजरी उत्पाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों और तकनीकों को करीब से देखा। उन्हें कपड़े की कटिंग, सिलाई, फिनिशिंग और तैयार उत्पाद को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों को रुचि के साथ देखा और काम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास के साथ स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की संभावनाओं से परिचित करवाना था। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव और विभिन्न कौशलों की जानकारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और कौशल के जरिए विद्यार्थी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर रोवर लीडर डॉ. प्रवीण कुमार, रेंजर लीडर प्रो. अनु शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे

घुमारवीं कॉलेज की रेंजर्स-रोवर्स इकाई ने करवाया शैक्षणिक भ्रमण