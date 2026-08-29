Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह सात बजे से भंडारा शुरू होगा।
खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरहाणा में सुबह 10 बजे से खेलकूद प्रतियोगिता के तहत विभिन्न मुकाबले शुरू होंगे।
संवाद कार्यक्रम: तकनीकी शिक्षा मंत्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर क्यारी में ग्रामीणों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे संवाद करेंगे।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरहाणा में सुबह 10 बजे से खेलकूद प्रतियोगिता के तहत विभिन्न मुकाबले शुरू होंगे।
संवाद कार्यक्रम: तकनीकी शिक्षा मंत्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर क्यारी में ग्रामीणों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे संवाद करेंगे।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।