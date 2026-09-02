Bilaspur News: बैडमिंटन में घागस ने मल्यावर, कंदरौर ने ग्वालमुथानी को दी मात

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13 पाठशालाओं के 181 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बंदला में अंडर-14 छात्र वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में सदर खंड के 13 स्कूलों के कुल 181 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में ग्राम पंचायत सिहड़ा के प्रधान दयानंद ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मार्चपास्ट की सलामी ली और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। मुख्यातिथि ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इससे न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी पैदा होती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। इससे पहले स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य मनोज महाजन और उच्च पाठशाला सिहड़ा की मुख्याध्यापिका दीपिका शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। खेल प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि पहले दिन वॉलीबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सह-शिक्षा) बिलासपुर ने घागस को 2-0, ग्वालमुथानी ने कंदरौर को 2-0, मल्यावर ने कुहमझवाड़ को 2-0 से मात दी। बैडमिंटन में घागस ने मल्यावर को 2-0, कंदरौर ने ग्वालमुथानी को 2-0 और बल्हचुरानी ने कुहमझवाड़ को 2-0 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया। इस मौके पर पर्यवेक्षक अशोक शर्मा, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, खिलाड़ी आदि मौजूद रहे।

बंदला स्कूल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू