Bilaspur News: बिलासपुर में होंगी भाषण व निबंध प्रतियोगिताएं

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जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल ने बताया कि जिले के विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषण और हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर को भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में किया जाएगा। हिंदी भाषण प्रतियोगिता का विषय जनभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की दशा और दिशा रखा गया है। प्रतिभागियों को भाषण के लिए तीन से पांच मिनट का समय दिया जाएगा। तीन मिनट से कम या पांच मिनट से अधिक समय लेने वाले प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रतियोगिता में केवल मौखिक भाषण की अनुमति होगी और किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वहीं हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति और संभावनाएं रहेगा। निबंध लेखन के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दोनों प्रतियोगिताओं में अधिकतम 50-50 अंक निर्धारित किए गए हैं। विभाग ने जिले के सभी संबंधित विद्यालयों से प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए एक-एक प्रतिभागी का नाम भेजने का आग्रह किया है। प्रविष्टि के साथ प्रतिभागी का पता, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और बैंक अकाउंट पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करवानी होगी। संवाद

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बिलासपुर। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से हिंदी भाषा के उन्नयन, प्रचार-प्रसार और नवपीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय बिलासपुर की ओर से सितंबर माह के पूर्वार्द्ध में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।