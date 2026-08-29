फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   SP shares mantras for success with students; also raises awareness about substance abuse and cyber fraud.

Bilaspur News: एसपी ने विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र, नशे और साइबर ठगी पर भी किया जागरूक

Sat, 29 Aug 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
SP shares mantras for success with students; also raises awareness about substance abuse and cyber fraud.
घुमारवीं के शहीद विजय पाल मेमोरियल पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
घुमारवीं स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद, कॅरिअर, अनुशासन, साइबर सुरक्षा और नागरिक कर्तव्यों की दी जानकारी
विज्ञापन

कहा-सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक ने घुमारवीं स्थित शहीद विजय पाल मेमोरियल पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, कॅरिअर, नशा उन्मूलन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए मेहनत, अनुशासन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच जरूरी है। विद्यार्थियों को विभिन्न कॅरिअर विकल्पों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करे और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करे। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साइबर अपराधों से बचाव को लेकर एसपी ने विद्यार्थियों को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ओटीपी, पासवर्ड, बैंक संबंधी जानकारी और निजी सूचनाएं किसी के साथ साझा न करें। संदिग्ध लिंक और संदेशों पर क्लिक करने से भी बचने को कहा। एसपी ने विद्यार्थियों को सिविक सेंस और अनुशासन का महत्व समझाते हुए यातायात नियमों का पालन करने, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed